Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: mutmaßliche Ladendiebe mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem Ladendiebstahl sucht die Polizei aktuell mit Fotos nach zwei tatverdächtigen Männern. Die Unbekannten waren in einer Drogerie an der Hochstraße unterwegs und stehen im Verdacht, unter anderem Parfums gestohlen zu haben. Fotos und weitere Informationen zu dem Diebstahl finden die hier:
https://polizei.nrw/fahndung/185057
Unter der Tel.: 0800 2361 111 nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell