Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: mutmaßliche Ladendiebe mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Ladendiebstahl sucht die Polizei aktuell mit Fotos nach zwei tatverdächtigen Männern. Die Unbekannten waren in einer Drogerie an der Hochstraße unterwegs und stehen im Verdacht, unter anderem Parfums gestohlen zu haben. Fotos und weitere Informationen zu dem Diebstahl finden die hier:

https://polizei.nrw/fahndung/185057

Unter der Tel.: 0800 2361 111 nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell