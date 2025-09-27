Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brennender Unrat beschäftigt die Feuerwehr

Xanten (ots)

Freitag, 26.09.2025, 19:45 Uhr - Mit der Meldung "Gestrüppbrand" wurde die Einheit Nord der Feuerwehr Xanten am Freitagabend zur Appeldorner Straße in Vynen alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule und Feuerschein in der Abenddämmerung erkennbar. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unrat auf einem Grundstück in Brand geraten war. Da sich die Brandstelle sehr nah an Gebäuden befand und erste Löschversuche der Anwohner nicht erfolgreich waren, setzten die Kräfte sofort zwei C-Rohre (100 Liter/Minute) ein, um die Umgebung zu schützen und den Brand zu löschen.

Kurz nach den Kräften der Feuerwehr Xanten trafen auch Kräfte der Feuerwehr Kalkar vor Ort ein. Offenbar hatten Anrufer im Kreis Kleve ebenfalls den Brand gemeldet, woraufhin die Leitstelle Kleve die Feuerwehr Kalkar alarmierte. Die Kräfte aus der Nachbarstadt konnten aber direkt aus dem Einsatz entlassen werden.

Nachdem die Gefahr der Ausbreitung nicht mehr bestand, wurde das Brandgut von einem Trupp unter schwerem Atemschutz auseinandergezogen und abgelöscht.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund zweieinhalb Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell