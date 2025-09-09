Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Mit kleinen Münzen viel bewegen: Jugendfeuerwehr Xanten freut sich über Spende

Xanten (ots)

Dienstag, 09.09.2025 - Wie wirkungsvoll schon wenige Cent sein können, zeigen die Mitarbeitenden der Westenergie-Gruppe am Standort Wesel. Sie verzichten am Monatsende freiwillig auf die Centbeträge ihrer Gehaltsabrechnungen - und sammeln dadurch Jahr für Jahr eine stolze Summe für den guten Zweck.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen verzichten am Monatsende bewusst auf die Centbeträge ihres Gehalts. So sammeln wir gemeinsam jedes Jahr eine beträchtliche Summe, die wir mit Freude an förderungswürdige Projekte weitergeben", erklärte Silke Lodder, Betriebsratsvorsitzende des Standorts Wesel bei Westnetz. Welche Einrichtungen unterstützt werden, entscheiden die Mitarbeitenden gemeinsam mit dem Betriebsrat.

In diesem Jahr gingen 1.000 Euro aus der Restcentkasse an die Jugendfeuerwehr Xanten. Die Spende wird unter anderem dafür genutzt, eine Wochenendfreizeit für die Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen.

Die Idee der Restcentkasse lebt von vielen kleinen Beiträgen, die sich zu einer großen Wirkung summieren: Gemeinnützige, soziale oder ehrenamtliche Organisationen sind häufig auf Spenden angewiesen. Für den Einzelnen kaum spürbar, ergibt der Verzicht auf die Nachkommastellen im Gehalt gemeinsam einen beachtlichen Betrag, mit dem Jahr für Jahr wichtige Projekte unterstützt werden.

Auch die Jugendfeuerwehr Xanten freut sich sehr über die Unterstützung: "Wir sind den Mitarbeitenden von Westnetz für die Spende sehr dankbar. Es ist schön zu sehen, dass sich Menschen für unsere Arbeit engagieren und wir hierdurch unseren Mitgliedern ein unvergessliches Erlebnis außerhalb des regulären Feuerwehralltags ermöglichen können", sagte Sarah Derksen, Hauptfeuerwehrfrau und Leiterin der Jugendfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell