Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Zwei Verkehrsunfälle beschäftigten die Feuerwehr Xanten

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Samstag, 06.09.2025 - Bei zwei Verkehrsunfällen mussten Einheiten der Feuerwehr Xanten am heutigen Samstag tätig werden.

Um 17:14 Uhr wurde die Löscheinheit Wardt zum Bankschen Weg zwischen den Ortschaften Wardt und Vynen alarmiert. Vor Ort war es zur Kollision zweier Fahrzeuge gekommen. Der verletzte Fahrer einer der beiden PKW wurde durch die Feuerwehr betreut und anschließend an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa 30 Minuten.

Eine gute Stunde später wurden die Einheiten Mitte und Nord zum Trajanring alarmiert. Laut Meldung sollte eine Person in einem verunfallten, brennenden Fahrzeug eingeklemmt sein. Vor Ort stellte sich heraus, dass der schwerverletzte Fahrer des PKW bereits durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet worden war. Sein Fahrzeug, das mit einem Straßenbaum kollidiert war, stand im Vollbrand. Sofort wurde mit den Löschmaßnahmen begonnen, da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich noch weitere Insassen im Fahrzeug befanden. Dies war glücklicherweise nicht der Fall. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein geeignetes Zielkrankenhaus verbracht. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eine Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell