Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallbeteiligter nach Flucht gesucht - Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Dienstag (ca. 06:30 Uhr) kam es im Bereich Zweckeler Markt zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Die Frau wurde dabei leicht verletzt - der Autofahrer flüchtete.

Die 58-Jährige aus Gladbeck wollte zu Fuß den Zweckeler Markt überqueren. Zeitgleich stand ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug an der Ausfahrt des Parkplatzes. Als der Autofahrer anfuhr, kam es zur Berührung der Fußgängerin mit dem Außenspiegel. Die Frau setzte ihren Weg zur Arbeit fort, von hier aus wurde die Polizei informiert.

Personenbeschreibung (Autofahrer): männlich, ca. 40 Jahre alt, dunkle Haare, nutzte eine E-Zigarette

Das Auto wird vermutlich mit einem amtlichen Kennzeichen aus Essen geführt (E).

Wer kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell