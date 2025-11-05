Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Schwerverletzte nach Alleinunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Wittener Straße kam ein Autofahrer aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Ein 20-Jähriger aus Castrop-Rauxel fuhr mit seinem Auto in der Nacht vom 04.11.2025 auf den 05.11.2025 auf der Wittener Straße in Richtung Innenstadt. In seinem Auto fuhr ein 19-jähriger Beifahrer aus Castrop-Rauxel mit.

Gegen Mitternacht kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst im Bereich einer Baustelle gegen eine Warnbake. Anschließend prallte das Auto frontal gegen einen Baum.

Der 20-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt - sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Zwei Zeugen leisteten vor Ort erste Hilfe, sie konnten allerdings keine Angaben zum Unfallhergang machen. Im Fahrzeug fand die Polizei eine Lachgasflasche. Ob der mögliche Konsum von Lachgas im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei dem Unfall entstand ca. 10.000 Euro Sachschaden.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell