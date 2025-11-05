PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Soest/Castrop-Rauxel: Festnahmen nach Blitzeinbruch in Supermarkt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von dem 02. November auf den 03. November kam es zu einem Blitzeinbruch in einen Supermarkt in Soest. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei Soest zusammen mit der Polizei Recklinghausen zwei Tatverdächtige in Castrop-Rauxel festnehmen. Die Pressemitteilung der Polizei Soest kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6151972

