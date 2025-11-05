Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahmen nach Blitzeinbruch in Supermarkt

Ense - Niederense / Castrop-Rauxel (ots)

Am 3. November kam es in der Nacht zu einem Blitzeinbruch in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Niederense. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6149920 Im Zuge der unmittelbar aufgenommenen Ermittlungen konnten am Montagnachmittag zwei Tatverdächtige in Castrop-Rauxel festgenommen werden. Da in den betroffenen Supermarkt in der Vergangenheit bereits mehrfach mit der Zielrichtung Zigaretten eingebrochen wurde, richtete der Geschädigte Schutzmaßnahmen ein. So war es den ermittelnden Beamten möglich, Hinweise zum Ablageort der Tatbeute zu erlangen. Die entwendeten Zigaretten befanden sich mutmaßlich in einem Gewerbegebiet in Castrop-Rauxel. Kräfte des Einsatztrupps Soest begaben sich unmittelbar zu diesem Feststellort und observierten zusammen mit weiteren Beamten des Polizeipräsidiums Recklinghausen ein geparktes verdächtiges Fahrzeug. Als sich zwei Personen mit einem weiteren Fahrzeug näherten und den observierten Pkw öffneten, um offenbar Diebesgut umzuladen, nahmen die Einsatzkräfte die beiden tatverdächtigen Männer, einen 25-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz und einen in Dortmund lebenden 33-jährigen Albaner widerstandslos fest. In dem observierten Fahrzeug befand sich neben der Tatbeute auch das Tatwerkzeug. Beide Tatverdächtige sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten und wurden am gestrigen Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen beide Albaner wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Ob die Tatverdächtigen auch für weitere Einbruchsdelikte verantwortlich sind, wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell