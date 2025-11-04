Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Weitere Fälle von gelösten Radmuttern

Warstein (ots)

Der Polizei wurden zwei weitere Fälle gemeldet, in denen im Stadtgebiet Warstein Radmuttern an Autos gelöst wurden. Im Nachgang zur Berichterstattung zu zwei ähnlichen Fällen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6147922) meldete sich am vergangenen Freitag (31. Oktober) ein 69-jähriger Mann bei der Polizeiwache in Warstein. Er gab an, dass an seinem Fahrzeug vermutlich am Abend des 27. Oktober oder in der Nacht zum 28. Oktober ebenfalls Radmuttern gelöst worden seien. Betroffen waren beide Vorderräder. Als mögliche Tatorte kommen die Straße "Zum Horkamp" in Belecke sowie die Mönchlandstraße in Warstein infrage.

Am Montag (3. November) fiel Polizeibeamten in Belecke ein Auto auf, das wegen einer augenscheinlichen Panne auf der Mülheimer Straße stand. Es stellte sich heraus, dass auch hier am linken Hinterrad mutmaßlich die Radmuttern gelöst wurden. Das führte dazu, dass das Rad sich während der Fahrt von der Nabe löste. Das Fahrzeug war zwischen Sonntag (2. November), 18 Uhr, und Montag (3. November), 9 Uhr, in der Straße "Im Hopfengarten" in Sichtigvor geparkt.

Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell