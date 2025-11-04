POL-SO: Einbruch in Glühweinhütte
Bad Sassendorf (ots)
In der Zeit zwischen Samstag (1. November), 18 Uhr, und Sonntag (2. November), 19 Uhr, wurde in eine Glühweinhütte im Kurpark in Bad Sassendorf eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Hintertür der Hütte und entwendeten eine hochwertige Musikbox daraus.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.
