Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Glühweinhütte

Bad Sassendorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (1. November), 18 Uhr, und Sonntag (2. November), 19 Uhr, wurde in eine Glühweinhütte im Kurpark in Bad Sassendorf eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Hintertür der Hütte und entwendeten eine hochwertige Musikbox daraus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

