Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand einer Doppelhaushälfte

Bad Sassendorf-Elfsen (ots)

Am 1. November wurden Feuerwehr und Polizei gegen 08:15 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Straße "Elfser Markt" gerufen. Eine aufmerksame Zeugin hatte Brandgeruch wahrgenommen und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war im Dachgeschoss der Doppelhaushälfte ein Feuer ausgebrochen. Die Löschung des Brandes durch die Feuerwehr dauerte mehrere Stunden an. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Haushälfte konnte verhindert werden. Da das Haus derzeit aufgrund von Renovierungsarbeiten unbewohnt ist, kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude dürfte allerding beträchtlich sein. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und beschlagnahmte den Brandort. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache der Brandentstehung dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

