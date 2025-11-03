Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht

Werl (ots)

Eine 28-jährige Frau wurde am Donnerstagabend (30. Oktober) in Werl Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Werlerin ging nach eigenen Angaben gegen 20 Uhr zu Fuß über den Marktplatz in die Walburgisstraße und bog von dort in die Gasse zwischen Woolworth und Kirche. Dort wurde sie von zwei Männern bedrängt, die zuvor auf einer dortigen Bank saßen. Die Unbekannten forderten die 28-Jährige auf, sich auszuziehen. Dem kam sie nicht nach und machte durch laute Schreie auf sich aufmerksam. Daraufhin kam ihr eine unbekannte Frau zur Hilfe, die die Männer aufforderte, die 28-Jährige in Ruhe zu lassen. Die beiden liefen dann in Richtung Marktplatz davon. Sie waren nach Angaben des Opfers beide etwa 40 Jahre alt und trugen jeweils eine schwarze Jacke und eine Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht die Frau, die der 28-Jährigen geholfen hat, sowie mögliche weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell