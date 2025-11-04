Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Werkstatt

Lippstadt (ots)

Zwischen dem 28.10.2025, 17 Uhr und dem 03.11.2025, 05:50 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Unionstraße ein. Wie sie sich Zugang zum Objekt verschafften ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aus einer in der Lagerhalle befindlichen Werkstatt wurden Elektrowerkzeuge der Marke Hilti entwendet. Der Gesamtwert der Beute wird auf einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

