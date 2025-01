Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Seniorenpaar in Wohnung überfallen

Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

--

Eschenburg-Hirzenhain Bahnhof: Gestern Morgen überfielen zwei Männer ein Seniorenpaar in ihrem Haus in der Bahnhofstraße. Die 87 und 81 Jahre alten Opfer trugen leichte Verletzungen davon. Die Kriminalpolizei in Dillenburg bittet um Mithilfe und sucht Zeugen.

Gegen 07.30 Uhr klingelten zwei Männer an der Haustür und gaben sich als Polizisten aus. Sie warnten vor einer rumänischen Einbrecherbande, die im Bereich Hirzenhain unterwegs sei und sie hätten den Auftrag eine sogenannte Eigentumssicherung vorzunehmen, um die Wertsachen der beiden Senioren vor dem drohenden Diebstahl zu schützen. Auf die Aufforderung des Hausherrn die Dienstausweise vorzuzeigen, verschafften sich die beiden Männer gewaltsam und gegen seinen Willen Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend zerrten sie die beiden betagten Senioren zu den Kellerräumen. Hierbei stürzte die 81-Jährige. Sie trug Prellungen davon - ihr 87-jährige Ehemann zog sich eine Rippenfraktur zu. Letztlich zwangen die Täter die 81-Jährige ihre Ringe von den Fingern abzuziehen, sperrten das Ehepaar in einen der Kellerräume und flohen mit dem Schmuck. Die betagten Opfer konnte sich befreien und Hilfe holen.

Einer der Täter war ca. 180 cm groß der andere Täter etwas kleiner, beide waren dunkel gekleidet und unmaskiert. Einer der Männer hatte schwarzes krauses Haar. Sein Komplize trug ein Oberteil mit der Aufschrift "Polizei".

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen:

- Wem sind die beiden Männer am Montagmorgen in der Bahnhofstraße aufgefallen? - Wer kann weitere Angaben zu den beiden falschen Polizisten oder einem verdächtigen Fahrzeug (eventuell auswärtiges Kennzeichen) machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Polizeipressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell