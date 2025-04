POL-COE: Nottuln, Lilienthal Straße/Schwarzer VW Passat beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte versuchten durch Aufhebeln einer Schiebetür in eine Tankstelle an der Lüdinghauser Straße einzudringen. Gegen 3.35 Uhr ging in der Nacht auf Mittwoch (16.04.25) der Alarm los. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

