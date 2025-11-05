Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto kollidiert mit zwei Verkehrsschildern - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Warstein (ots)

Ein 44-jähriger Mann verursachte am Dienstagabend unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in Warstein-Allagen. Der Warsteiner fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der Udenstraße in Fahrtrichtung Haarhöfe. Im Bereich der Einmündung Streitstraße / Bachstraße kollidierte das Fahrzeug mit zwei Schildern auf einer Verkehrsinsel. Der Mann fuhr zunächst weiter, hielt das Auto dann aber an der Einmündung des Haslachwegs an.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Anzeichen, dass der 44-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Die Polizei brachte ihn in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, und stellte seinen Führerschein sicher. Der Warsteiner blieb bei dem Unfall unverletzt.

