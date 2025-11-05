PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto kollidiert mit zwei Verkehrsschildern - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Warstein (ots)

Ein 44-jähriger Mann verursachte am Dienstagabend unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in Warstein-Allagen. Der Warsteiner fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der Udenstraße in Fahrtrichtung Haarhöfe. Im Bereich der Einmündung Streitstraße / Bachstraße kollidierte das Fahrzeug mit zwei Schildern auf einer Verkehrsinsel. Der Mann fuhr zunächst weiter, hielt das Auto dann aber an der Einmündung des Haslachwegs an.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Anzeichen, dass der 44-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Die Polizei brachte ihn in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, und stellte seinen Führerschein sicher. Der Warsteiner blieb bei dem Unfall unverletzt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 08:37

    POL-SO: Weitere Fälle von gelösten Radmuttern

    Warstein (ots) - Der Polizei wurden zwei weitere Fälle gemeldet, in denen im Stadtgebiet Warstein Radmuttern an Autos gelöst wurden. Im Nachgang zur Berichterstattung zu zwei ähnlichen Fällen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6147922) meldete sich am vergangenen Freitag (31. Oktober) ein 69-jähriger Mann bei der Polizeiwache in Warstein. Er gab an, dass an seinem Fahrzeug vermutlich am Abend ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:07

    POL-SO: Einbruch in Werkstatt

    Lippstadt (ots) - Zwischen dem 28.10.2025, 17 Uhr und dem 03.11.2025, 05:50 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Unionstraße ein. Wie sie sich Zugang zum Objekt verschafften ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aus einer in der Lagerhalle befindlichen Werkstatt wurden Elektrowerkzeuge der Marke Hilti entwendet. Der Gesamtwert der Beute wird auf einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:46

    POL-SO: Einbruch in Glühweinhütte

    Bad Sassendorf (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (1. November), 18 Uhr, und Sonntag (2. November), 19 Uhr, wurde in eine Glühweinhütte im Kurpark in Bad Sassendorf eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Hintertür der Hütte und entwendeten eine hochwertige Musikbox daraus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren