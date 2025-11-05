Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem Verkehrsunfall flüchtete ein Unfallbeteiligter - jetzt sucht die Polizei nach einem unbekannten E-Scooter-Fahrer.
Auf dem Beisinger Weg kam es am 04. November 2025 gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-Jährige aus Ratingen von einer unbekannten Person auf einem E-Scooter angefahren wurde. Eine aufmerksame Bürgerin fand die 21-Jährige auf dem Gehweg zwischen dem Beisinger Weg und dem alten Friedhof und alarmierte die Polizei.
Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei bittet um Hinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder Informationen zum E-Scooter-Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.
