Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall flüchtete ein Unfallbeteiligter - jetzt sucht die Polizei nach einem unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Auf dem Beisinger Weg kam es am 04. November 2025 gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-Jährige aus Ratingen von einer unbekannten Person auf einem E-Scooter angefahren wurde. Eine aufmerksame Bürgerin fand die 21-Jährige auf dem Gehweg zwischen dem Beisinger Weg und dem alten Friedhof und alarmierte die Polizei.

Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder Informationen zum E-Scooter-Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell