PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Tanzschule +++ Zwei Einbrüche in Steinbach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Tanzschule

Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Edouard-Desor-Straße, Dienstag, 21.10.2025, 22:30 Uhr - Mittwoch, 22.10.2025, 14:50 Uhr

(han) Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag kam es in Friedrichsdorf-Burgholzhausen zu einem Einbruch in eine Tanzschule. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Gewalteinwirkung Zugang zum Gebäude in der Edouard-Desor-Straße. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Die Täter stahlen eine hochwertige Kaffeemaschine sowie Bargeld. Um wen es bei den Tätern handeln könnte, ist bislang Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Zwei Einbrüche in Steinbach

Steinbach (Taunus), Hessenring, Berliner Straße, Mittwoch, 15:30 Uhr - 22:15 Uhr, Mittwoch, 15:45 Uhr - 20:20 Uhr

(han) Zwischen Mittwochnachmittag und Mittwochabend kam es im Stadtgebiet Steinbach zu zwei Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser. Zutritt in die Wohnungen in der Berliner Straße und im Hessenring verschafften sich die Täter indem sie die jeweiligen Balkone im 1. Obergeschoss betraten und die dortigen Terrassentüren gewaltsam öffneten. Die Wohnräume wurden durchsucht und Wertgegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

