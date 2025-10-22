PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl von zwei Geländewagen +++ Einbruch in Usingen +++ Körperverletzung und Sachbeschädigung an Bushaltestelle +++ Unfall mit Leichtverletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei Fahrzeuge der Marke Jeep gestohlen, Oberursel, Wacholderweg, Camp-King-Allee, Donnerstag, 16.10.2025, 08:15 Uhr - Samstag, 18.10.2025 Dienstag, 21.10.2025, 19:00 Uhr - Mittwoch, 09:15 Uhr

(han) Im Stadtgebiet Oberursel kam es zu Diebstählen von zwei hochwertigen Geländewagen. Im Zeitraum von Donnerstagmorgen, 08:15 Uhr, bis Samstag wurde im Wacholderweg ein am Straßenrand geparkter weißer Jeep Gladiator mit dem Kennzeichen "HG-Y 9991" gestohlen. Das Fahrzeug sei verschlossen in der Nachbarschaft abgestellt worden und im Tagesverlauf des Samstages nicht mehr dort gewesen. Ebenfalls wurde in der Zeit von Dienstagabend, 19:00 Uhr bis Mittwochmorgen, 09:15 Uhr, in der Camp-King-Allee 9 ein blauer Jeep Wrangler mit dem Kennzeichen "HG-MJ 260" gestohlen. Das Fahrzeug sei über Nacht auf dem Parkplatz der Wohnanschrift abgestellt gewesen. Wie die bislang unbekannten Täter die Fahrzeuge entwendeten, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

2. Einbruch in Usingen,

Usingen, Mozartstraße, Dienstag, 21.10.2025, 15:00 Uhr - 19:00 Uhr

(han) Am Dienstagnachmittag kam es in der Zeit von 15:00 Uhr - 19:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Usinger Wohngebiet. Die bislang unbekannten Täter gingen durch die offenstehende Terrassentür in das Haus in der Mozartstraße, durchsuchten dort die Wohnräume und entwendeten diverse Wertgegenstände.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

3. Körperliche Auseinandersetzung an Bushaltestelle Bad Homburg v.d.H., Kaiser-Friedrich-Promenade Dienstag, 21.10.2025, 14:30 Uhr

(han) Am Dienstagnachmittag kam es nach einer Busfahrt an einer Haltestelle in der Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg v.d.Höhe zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei bislang unbekannte Täter hielten das 13-jährige Opfer beim Aussteigen aus dem Bus fest und schlugen dieses anschließend. Die Täter flüchteten dann in unbekannte Richtung. Was der Grund für die Auseinandersetzung gewesen war, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Einer konnte als männlich, groß und schlank mit dunklen Haaren beschrieben werden. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Jogginganzug und weißen Schuhen.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Vandalismus an Bushaltestelle,

Friedrichsdorf, Färberstraße, Dienstag, 21.10.2025, 09:00 Uhr - Dienstag, 11:30 Uhr

(han) An einer Bushaltestelle in der Färberstraße in Friedrichsdorf wurden am Dienstagmorgen zwei Glasscheiben einer Bushaltestelle zerstört. Wie die bislang unbekannten Täter die Scheiben zerstörten, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

5. Verkehrsunfallflucht in Oberursel,

Oberursel, Herzbergstraße, Dienstag, 21.10.2025, 06:25 Uhr - 14:05 Uhr

(han) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagvormittag in der Zeit von 06:25 Uhr und 14:05 Uhr in der Herzbergstraße in Oberursel. Hier parkte ein grauer VW Golf am Fahrbahnrand und wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Hinweise werden bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

