PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Angriff auf Polizeibeamte nach Trunkenheitsfahrt +++ Körperliche Auseinandersetzung nach Gerichtsverhandlung +++ Diebstahl in Usingen, Bad Homburg und Weilrod

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Angriff auf Polizeibeamte nach Trunkenheitsfahrt,

Oberursel, Hans-Mess-Straße, Montag, 20.10.2025, 23:30 Uhr

(han) Am späten Montagabend wurde die Polizeistation Oberursel über eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt an einer Tankstelle in der Hans-Mess-Straße in Oberursel informiert. Dort würde ein PKW durch unübliche Fahrmanöver auffallen. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den betrunkenen 54-jährigen Fahrer mit seinem PKW an dessen Wohnanschrift in Oberursel antreffen und nahmen ihn zur Dienststelle mit. Während der anstehenden Blutentnahme versuchte er, sich dieser zu entziehen und griff die Polizeibeamten mit Tritten an. Die eingesetzte Beamtin und der eingesetzte Beamte wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Der Fahrzeugführer muss sich nun nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sondern auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

2. Gerichtsverhandlung endet in körperlicher Auseinandersetzung mit Regenschirm und Beleidigung,

Bad Homburg v.d. Höhe, Seedammweg,

Montag, 20.10.2025, 14:10 Uhr

(han) Am Montag kam es im Seedammweg in Bad Homburg auf offener Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährgen und einem 28-Jähringen aus Bad Homburg. Im Nachgang zu einer Gerichtsverhandlung trafen die jeweiligen Parteien wieder aufeinander und gerieten in Streit. Dies gipfelte darin, dass einer der Beteiligten zunächst mit Händen, später mit einem Regenschirm geschlagen und getreten wurde. Das 28-jährige Opfer und seine Begleitungen wurden ebenfalls aufgrund deren Herkunft rassistisch beleidigt.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Grävenwiesbach, Michael-Ende-Straße,

Montag, 20.10.2025 18:40 Uhr - 20:20 Uhr,

(han) Am frühen Montagabend kam es durch bislang unbekannte Täter in der Michael-Ende-Straße in Grävenwiesbach zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 18:40 Uhr und 20:20 Uhr über die Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses. Über etwaiges Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Dieseldiebstahl aus Baustellenfahrzeug,

Usingen Wilhelmsdorf, Laubacher Weg,

Freitag, 17.10.2025, 15:30 Uhr - Montag, 20.10.2025, 07:30 Uhr

(han) Über das Wochenende kam es auf einer Baustelle im Laubacher Weg in Usingen Wilhelmsdorf zu einem Diebstahl von Diesel-Kraftstoff aus einem Bagger. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise den Tank des Baggers und entwendeten aus diesem ca. 160 Liter Diesel-Kraftstoff. Wie die Beute abtransportiert wurde, ist derzeit unklar.

Hinweise werden von der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

5. Metalldiebstahl aus Grundstückeinfahrt

Weilrod Mauloff, Ulrich-von-Hutten-Straße, Montag, 20.10.2025, 18:10 Uhr

(han) Am frühen Sonntagabend kam es in der Ulrich-von-Hutten-Straße in Weilrod Mauloff zu einem Diebstahl von ca. 80 kg Altmetall aus einer Einfahrt eines Wohnhauses. Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die bisher unbekannten Täter gegen 18:10 Uhr mit einem weißen Transporter mit ausländischem Kennzeichen auf das Grundstück und entwendeten von dort das Altmetall.

Hinweise werden von der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

6. Versuchter Diebstahl aus PKW,

Bad Homburg v.d. Höhe Gonzenheim, Römerstraße, Montag, 20.10.2025, 03:50 Uhr

(han) In der Nacht zu Montag versuchten zwei bislang unbekannte Täter in der Römerstraße in Bad Homburg Gonzenheim an mehreren geparkten PKW durch Betätigen der Türgriffe Zutritt zu diesen zu erlangen. Hierbei wollte man sich potentiell unverschlossene Fahrzeuge zu Nutze machen. Die Täter wurden bei Ihrer Tat jedoch gestört und konnten flüchten. Die Täter waren schwarz gekleidet, männlich und schlank.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

7. Fußgängerin angefahren,

Bad Homburg, Hessenring,

Montag, 20.10.2025, 19:20 Uhr,

(han) Am frühen Montagabend kam es in Bad Homburg v.d. Höhe im Hessenring zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin. Die 60-jährige Fahrzeugführerin aus Oberursel wollte mit ihrem grauen Audi von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah sie eine vorbeilaufende 34-jährige Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Bad Homburger Krankenhaus. Der PKW wurde bei dem Zusammenstoß nicht beschädigt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell