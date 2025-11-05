Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Durchsuchung nach Bedrohung an Schule

Recklinghausen (ots)

An einer Schule in Castrop-Rauxel kam es zu einer Bedrohung durch einen 16-jährigen Schüler. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte der 16-Jährige aus Castrop-Rauxel eine Mitschülerin und bedrohte sie. Weiterhin kündigte er an, sie und weitere Schüler verletzen zu wollen. Die Schule informierte die Polizei über den Vorfall. Die Beamtinnen und Beamten konnten den tatverdächtigen Schüler an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten bei einem anderen, 21-Jährigem Familienmitglied mehrere Waffen aufgefunden werden, deren Besitz nach dem Waffengesetz strafbar sein könnte. Sie müssen nun weiter untersucht und beurteilt werden. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und leitete Strafverfahren gegen die jungen Männer ein. Die Ermittlungen, in die auch der Staatsschutz eingebunden ist, dauern an.

