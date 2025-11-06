PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Marl/ Herten: Leasing-Betrug mit Luxusautos

Recklinghausen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Bochum - Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftskriminalität - führt gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Recklinghausen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges gegen eine Tätergruppe aus dem Ruhrgebiet.

Die Beschuldigten sollen mit einem von ihnen beherrschten Firmengeflecht bei verschiedenen Unternehmen unter Vorspiegelung eines seriösen zahlungsfähigen Geschäftsbetriebs Leasing- und Finanzierungsverträge über zumeist hochpreisige PKW abgeschlossen haben in der Absicht, die vereinbarten Raten nur teilweise bzw. gar nicht zu zahlen und die in ihren Besitz gelangten PKW anschließend dauerhaft für sich zu behalten und/oder zu verwerten, um sich dadurch zu Unrecht zu bereichern. Durch die Betrugstaten soll ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden sein.

Am 05.11.2025 sind Wohn- und Geschäftsräume in Essen, Herne, Herten, Gelsenkirchen, Marl und Recklinghausen durchsucht und zwei Haftbefehle vollstreckt worden. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

