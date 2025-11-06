Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Elte, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem, Pkw kommt von Fahrbahn ab

Rheine (ots)

Am Donnerstag (06.11.) gegen 05.24 Uhr ist es auf der Riesenbecker Straße in Höhe der Hausnummer 44 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen.

Ein 26-jähriger Mann aus Neuenkirchen befuhr mit seinem Toyota die Riesenbecker Straße von Elte kommend in Richtung Riesenbeck. In Höhe der Hausnummer 44 kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache stehen noch aus.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Riesenbecker Straße im Unfallbereich gesperrt.

