PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Elte, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem, Pkw kommt von Fahrbahn ab

Rheine (ots)

Am Donnerstag (06.11.) gegen 05.24 Uhr ist es auf der Riesenbecker Straße in Höhe der Hausnummer 44 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen.

Ein 26-jähriger Mann aus Neuenkirchen befuhr mit seinem Toyota die Riesenbecker Straße von Elte kommend in Richtung Riesenbeck. In Höhe der Hausnummer 44 kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache stehen noch aus.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Riesenbecker Straße im Unfallbereich gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 16:04

    POL-ST: Lienen, Öffentlichkeitsfahndung, 14-jährige Jugendliche vermisst, Nachtrag

    Lienen (ots) - Die, wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6152312), seit Dienstag (04.11.) in Lienen vermisste 14-jährige Jugendliche ist wieder wohlbehalten aufgefunden worden. Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach der zunächst Vermissten. ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:08

    POL-ST: Lienen, Öffentlichkeitsfahndung, 14-jährige Jugendliche vermisst

    Lienen (ots) - Seit Dienstagabend (04.11.25) wird eine 14-jährige Jugendliche aus Lienen vermisst. Die Jugendliche war zuletzt gegen 23.30 Uhr in Lienen an der Lengericher Straße gesehen worden. Die 14-Jährige ist etwa 1.70 bis 1.75 Meter groß und sehr schlank. Sie hat lange blonde Haare und trägt eine dunkle, eckige Brille. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose, ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:31

    POL-ST: Tecklenburg, Hund angegriffen, Zeugen gesucht

    Tecklenburg (ots) - Am Samstag (25.10.) ist auf einem kleinen Wanderweg bei Brochterbeck ein Zwergdackel von einem vorbeilaufenden Hund angegriffen worden. Ein Ibbenbürener war mit seinen drei Zwergdackeln auf dem Wanderweg aus Richtung Golf-Club kommend in Richtung Brochterbeck unterwegs. Gegen 12.30 Uhr kam ihm ein Pärchen mit zwei Hunden entgegen. Einer der Hunde war angeleint, der zweite lief frei. Der freilaufende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren