Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Hund angegriffen, Zeugen gesucht

Tecklenburg (ots)

Am Samstag (25.10.) ist auf einem kleinen Wanderweg bei Brochterbeck ein Zwergdackel von einem vorbeilaufenden Hund angegriffen worden.

Ein Ibbenbürener war mit seinen drei Zwergdackeln auf dem Wanderweg aus Richtung Golf-Club kommend in Richtung Brochterbeck unterwegs. Gegen 12.30 Uhr kam ihm ein Pärchen mit zwei Hunden entgegen. Einer der Hunde war angeleint, der zweite lief frei. Der freilaufende Hund, vermutlich eine Bulldogge, lief zunächst an dem Mann mit seinen drei Hunden vorbei. Kurz darauf kehrte der Hund um und biss einen der Zwergdackel. Das Pärchen ging mit seinen beiden Hunden unvermittelt weiter.

Der Mann brachte seinen Hund danach sofort zum Tierarzt, der den Zwergdackel nicht mehr retten konnte. Das Tier verstarb kurz darauf.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
