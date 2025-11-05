Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

Am Dienstag (04.11.) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Ricarda-Huch-Straße eingestiegen.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 19.30 Uhr und 21.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell