POL-ST: Lienen, Lkw rutscht in den Graben, Fahrer eines Treckers wird gesucht

Lienen (ots)

Am Dienstag (04.11.) befuhr ein 61-jähriger Mann aus Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) um 17.57 Uhr mit seinem Lkw den Glandorfer Damm in Richtung Kattenvenne.

In Höhe der Hausnummer 46 kam ihm ein Trecker entgegen. Der Fahrer des Treckers steuerte sein Fahrzeug zu nah an die Mittellinie beziehungsweise darüber hinaus, so dass der Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen musste.

Durch das Ausweichmanöver kam der Lkw auf den Grünstreifen und rutschte in den Graben. Der 61-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Treckerfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben.

Der Lkw wird heute Vormittag (05.11.) geborgen, es kann zu Verkehrsbehinderungen in dem Unfallbereich kommen.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht den Fahrer des Treckers, Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

