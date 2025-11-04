Polizei Steinfurt

POL-ST: Nachtrag: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung nach 64-jähriger Frau erledigt

Rheine (ots)

Die seit Montagmorgen vermisste, 64-jährige Frau aus Rheine konnte am heutigen Abend wohlbehalten angetroffen werden. Es wird darum gebeten, ihr Foto und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach der zunächst Vermissten.

- Erstmeldung -

Seit gestern Morgen (Montag, 03.11.), 10.00 Uhr wird eine Frau aus Rheine vermisst. Die 64-Jährige wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Rheine an der Münsterstraße gesehen. Sie ist mit ihrem Rollator von dort aus unterwegs. Bisher ist sie an der Wohnung nicht wieder angekommen. Die Frau ist kräftig und trägt dunkelblonde Haare. Bekleidet ist sie mit einer grauen Jacke und führt den Rollator mit sich. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der Frau.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell