POL-ST: Greven, Diebstahl von Stromkabel

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (31.10.), 14.00 Uhr bis Samstag (01.11.), 08.00 Uhr an der Emsdettener Landstraße, zwischen Theodor-Storm-Weg und Steinfurter Straße ein etwa 50 Meter langes Stromkabel entwendet.

Das Kabel hatte an einer Baustelle in einem frei zugänglichen Bereich gelegen. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

