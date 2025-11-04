Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (02.11.), 16.30 Uhr und Montag (03.11.), 16.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Im Vogelsang, Ecke Auf der Hüchte eingestiegen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

