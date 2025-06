POL-MFR: (649) Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller auf dem Frankenschnellweg - Zeugenaufruf

Treuchtlingen (ots) - Am späten Sonntagabend (22.06.2025) brachen zunächst Unbekannte in den Kiosk eines Freibads in Langenaltheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Fünf Tatverdächtige konnten später im Landkreis Donau-Ries festgenommen werden. Die zunächst Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Kiosk des Freibades in der oberen Hauptstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten ...

