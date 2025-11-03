Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl von Baustelle

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag (31.10.), 14.15 Uhr und Montag (03.11.), 07.30 Uhr eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Dieselstraße entwendet.

Die Täter haben auf dem Baustellengelände, dass sich im Bereich der Röntgenstraße befindet, außerdem zwei Baucontainer gewaltsam geöffnet. Aus den Containern wurde nach ersten Angaben nichts entwendet. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie melden sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell