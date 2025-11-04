PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Emsdetten, brennende Müllcontainer, Hinweise erbeten

Emsdetten (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden (04.11.) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 03.50 Uhr über einen brennenden Müllcontainer informiert.

Der Container stand an der Borghorster Straße, in Höhe des Westrings. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Container ist komplett abgebrannt, ein weiterer wurde durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Wie die Container in Brand gerieten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

