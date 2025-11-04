Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Stromkabel

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (31.10.), 13.45 Uhr bis Montag (03.11.), 06.15 Uhr am Seeweg ein etwa 30 bis 40 Meter langes Stromkabel auf einer Baustelle entwendet. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell