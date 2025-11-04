Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Eigentümer gesucht, Hochdruckreiniger sichergestellt

Hörstel (ots)

Im Rahmen einer Ermittlung hat die Polizei in Hörstel bei einem Tatverdächtigen mehrere Gegenstände sichergestellt, die aus Diebstählen in Ibbenbüren und Tecklenburg stammen.

Bei dem Tatverdächtigen wurde auch ein Hochdruckreiniger aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten gehen davon aus, dass auch dieser aus einem Diebstahl stammt. Bislang konnte der Hochdruckreiniger jedoch keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei bittet den Eigentümer oder Zeugen, die ihn kennen, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell