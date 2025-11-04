PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Raub auf Spielothek

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (30.10.) hat ein unbekannter Mann die Spielothek an der Alten Münsterstraße, Ecke Neustraße überfallen.

Der Mann betrat gegen 23.50 Uhr die Spielothek und ging direkt zum Kassenbereich. Dort bedrohte er zwei Mitarbeiterinnen mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute in einer mitgebrachten Plastiktüte.

Der Unbekannte lief von der Spielothek in Richtung Alte Münsterstraße, Oststraße, Uphof in Richtung Finanzamt. Zwei Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Spielothek befanden, folgten dem Täter kurz, der auf der Flucht das Messer und die Beute fallen ließ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 18 bis 30 Jahre alt, 1.65 Meter groß, schlank und trug schwarze Turnschuhe, eine schwarze lockere Hose sowie eine schwarze Oberbekleidung mit Kapuze. Auf dem Rücken der Oberbekleidung war der weiße Schriftzug "Palm Angel" aufgebracht. Der Mann trug außerdem eine weiße Anonymus-Maske.

Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Vor allem werden die Personen gesucht, die sich zur Tatzeit in der Spielothek aufgehalten haben. Alle Zeugen melden sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:35

    POL-ST: Greven, Diebstahl von Stromkabel

    Greven (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (31.10.), 14.00 Uhr bis Samstag (01.11.), 08.00 Uhr an der Emsdettener Landstraße, zwischen Theodor-Storm-Weg und Steinfurter Straße ein etwa 50 Meter langes Stromkabel entwendet. Das Kabel hatte an einer Baustelle in einem frei zugänglichen Bereich gelegen. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:25

    POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Stromkabel

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (31.10.), 13.45 Uhr bis Montag (03.11.), 06.15 Uhr am Seeweg ein etwa 30 bis 40 Meter langes Stromkabel auf einer Baustelle entwendet. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren