Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Raub auf Spielothek

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (30.10.) hat ein unbekannter Mann die Spielothek an der Alten Münsterstraße, Ecke Neustraße überfallen.

Der Mann betrat gegen 23.50 Uhr die Spielothek und ging direkt zum Kassenbereich. Dort bedrohte er zwei Mitarbeiterinnen mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute in einer mitgebrachten Plastiktüte.

Der Unbekannte lief von der Spielothek in Richtung Alte Münsterstraße, Oststraße, Uphof in Richtung Finanzamt. Zwei Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Spielothek befanden, folgten dem Täter kurz, der auf der Flucht das Messer und die Beute fallen ließ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 18 bis 30 Jahre alt, 1.65 Meter groß, schlank und trug schwarze Turnschuhe, eine schwarze lockere Hose sowie eine schwarze Oberbekleidung mit Kapuze. Auf dem Rücken der Oberbekleidung war der weiße Schriftzug "Palm Angel" aufgebracht. Der Mann trug außerdem eine weiße Anonymus-Maske.

Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Vor allem werden die Personen gesucht, die sich zur Tatzeit in der Spielothek aufgehalten haben. Alle Zeugen melden sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

