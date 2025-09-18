Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Dach des World-Trade-Centers gerät in Brand

Dresden (ots)

Wann? 18. September 2025, seit 9:34 Uhr

Wo? Ammonstraße, Wilsdruffer Vorstadt

Die Feuerwehr Dresden ist derzeit mit rund 50 Einsatzkräften bei einem Brand auf dem Dach des World-Trade-Centers im Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten bei Bauarbeiten Teile der Dachdämmung in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus. Zur Brandbekämpfung werden aktuell Teile der Dachhaut entfernt, um den Brandherd zu lokalisieren. Die oberen Etagen des Gebäudes wurden vorsorglich evakuiert. Die besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte besteht darin, das für die Brandbekämpfung notwendige Equipment auf das Dach in etwa 70 Meter Höhe zu transportieren. Hierzu wird unter anderem ein Außenfahrstuhl eingesetzt. Während der Löscharbeiten hat sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Verletzte gibt es bislang nicht. Aufgrund der großen Dachfläche gestaltet sich die Lokalisierung des Brandherdes aufwendig. Die Einsatzleitung rechnet mit einem mehrstündigen Einsatz. Für die Dauer der Maßnahmen ist die Ammonstraße in Fahrtrichtung Marienbrücke vollständig gesperrt. Über den Kurznachrichtendienst Threads informiert die Feuerwehr Dresden fortlaufend über den Verlauf der Einsatzmaßnahmen.

