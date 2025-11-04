Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung 64-jährige Frau vermisst

Rheine (ots)

Seit gestern Morgen (Montag, 03.11.), 10.00 Uhr wird eine Frau aus Rheine vermisst. Die 64-Jährige wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Rheine an der Münsterstraße gesehen. Sie ist mit ihrem Rollator von dort aus unterwegs. Bisher ist sie an der Wohnung nicht wieder angekommen. Die Frau ist kräftig und trägt dunkelblonde Haare. Bekleidet ist sie mit einer grauen Jacke und führt den Rollator mit sich. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der Frau. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215. Hier geht's zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/185246

