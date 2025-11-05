PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Öffentlichkeitsfahndung, 14-jährige Jugendliche vermisst

Lienen (ots)

Seit Dienstagabend (04.11.25) wird eine 14-jährige Jugendliche aus Lienen vermisst.

Die Jugendliche war zuletzt gegen 23.30 Uhr in Lienen an der Lengericher Straße gesehen worden. Die 14-Jährige ist etwa 1.70 bis 1.75 Meter groß und sehr schlank. Sie hat lange blonde Haare und trägt eine dunkle, eckige Brille. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und weiße Sneaker.

Die Polizei sucht mit einem Foto nach der Vermissten. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Hier geht's zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/185366

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  05.11.2025 – 10:31

    POL-ST: Tecklenburg, Hund angegriffen, Zeugen gesucht

    Tecklenburg (ots) - Am Samstag (25.10.) ist auf einem kleinen Wanderweg bei Brochterbeck ein Zwergdackel von einem vorbeilaufenden Hund angegriffen worden. Ein Ibbenbürener war mit seinen drei Zwergdackeln auf dem Wanderweg aus Richtung Golf-Club kommend in Richtung Brochterbeck unterwegs. Gegen 12.30 Uhr kam ihm ein Pärchen mit zwei Hunden entgegen. Einer der Hunde war angeleint, der zweite lief frei. Der freilaufende ...

    mehr
  05.11.2025 – 08:24

    POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

    Greven (ots) - Am Dienstag (04.11.) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Ricarda-Huch-Straße eingestiegen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 19.30 Uhr und 21.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht in diesem ...

    mehr
  05.11.2025 – 08:14

    POL-ST: Lienen, Lkw rutscht in den Graben, Fahrer eines Treckers wird gesucht

    Lienen (ots) - Am Dienstag (04.11.) befuhr ein 61-jähriger Mann aus Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) um 17.57 Uhr mit seinem Lkw den Glandorfer Damm in Richtung Kattenvenne. In Höhe der Hausnummer 46 kam ihm ein Trecker entgegen. Der Fahrer des Treckers steuerte sein Fahrzeug zu nah an die Mittellinie beziehungsweise darüber hinaus, so dass der Lkw-Fahrer nach ...

    mehr
