Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Öffentlichkeitsfahndung, 14-jährige Jugendliche vermisst

Lienen (ots)

Seit Dienstagabend (04.11.25) wird eine 14-jährige Jugendliche aus Lienen vermisst.

Die Jugendliche war zuletzt gegen 23.30 Uhr in Lienen an der Lengericher Straße gesehen worden. Die 14-Jährige ist etwa 1.70 bis 1.75 Meter groß und sehr schlank. Sie hat lange blonde Haare und trägt eine dunkle, eckige Brille. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und weiße Sneaker.

Die Polizei sucht mit einem Foto nach der Vermissten. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Hier geht's zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/185366

