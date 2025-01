Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Einbrüche in Kellerraum und Yogaraum

Kandel (ots)

Unbekannte Täter brachen am 24.01.2025 gegen 04:00 Uhr in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Todt-Straße in Kandel ein. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Der Sachschaden an der Haustür allerdings auf ca. 300 Euro.

In der gleichen Nacht betraten ebenfalls Einbrecher einen Yogaraum in Kandel. Dort wurden Elektronikgegenstände im Wert von ca. 1800 Euro entwendet.

Zeugen, welche die Tat, verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

