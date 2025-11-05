POL-ST: Lienen, Öffentlichkeitsfahndung, 14-jährige Jugendliche vermisst, Nachtrag
Lienen (ots)
Die, wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6152312), seit Dienstag (04.11.) in Lienen vermisste 14-jährige Jugendliche ist wieder wohlbehalten aufgefunden worden.
Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach der zunächst Vermissten.
