Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf eine Spielhalle in der Nacht auf Donnerstag sucht die Polizei nach dem Täter. Ein unbekannter Mann betrat die Spielhalle an der Gladbecker Straße gegen 00:58 Uhr. Dabei hielt er ein Messer in der Hand und forderte eine Mitarbeiterin auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Der Täter verließ die Spielhalle in Richtung Bahnhof.

Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 20-30 Jahre, ca. 170 cm groß, sportliche Statur, komplett schwarz gekleidet, Kapuzenjacke, Sturmhaube mit einem Augenschlitz, Woll-Handschuhe mit hellblauen Fingerspitzen

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell