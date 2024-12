Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flüchtiger Unfallverursacher ermittelt

Gera (ots)

Eine 49 - jährige Halterin eins VW Golf musste am 06.12.2024 gegen 11:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Lucka feststellen, dass ihr abgestellter PKW durch einen Unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Aufgrund eines ermittelten Hinweises zum Verursacher konnte dieser nur kurze Zeit später an seiner Anschrift in der Ortslage Breitenhain ausfindig gemacht werden. Der 84 - jährige Verursacher konnte angetroffen und entsprechende Schäden an seinem VW Caddy festgestellt werden. Die 49 - Jährige kann nun auf eine Schadensregulierung durch die Versicherung des 84 - Jährigen hoffen. Dieser wird sich allerdings wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen.

