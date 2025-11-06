Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei unbekannte Männer nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Bei einer Fahndung nach einem Ladendiebstahl bittet die Polizei um Mithilfe.

Drei bislang unbekannte Männer entwendeten eine große Menge an Kaffee-Packungen aus einem Lebensmittelgeschäft an der Schillerstraße. Einer der Männer steckte die Kaffee-Packungen in eine mitgebrachte Sporttasche und verließ den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Bei den zwei weiteren Männern geht die Polizei davon aus, dass es sich um Mittäter handelt. Die Männer wurden von Videokameras erfasst.

Fotos der Tatverdächtigen und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/185474

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

