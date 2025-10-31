PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart -Vaihingen (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag und Donnerstag (27.10.2025 bis 30.10.2025) in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Im Lauchhau eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Montag und Donnerstag, 20.00 Uhr über die Hauseingangstür in das Gebäude, durchwühlten mehrere Schubladen und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen:

   -       Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
           schließen Sie

unbedingt Ihre Haustür ab.

   -       Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 
           Terrassentüren. Denken Sie

daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

   -       Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher
           finden jedes

Versteck.

   -       Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
           Schließzylinder aus.
   -       Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
           Nachbargrundstück.
   -       Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
           Polizei, auch über

den Notruf 110.

   -       Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum 
           Beispiel in sozialen

Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

