POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart -Vaihingen (ots)
Unbekannte sind zwischen Montag und Donnerstag (27.10.2025 bis 30.10.2025) in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Im Lauchhau eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Montag und Donnerstag, 20.00 Uhr über die Hauseingangstür in das Gebäude, durchwühlten mehrere Schubladen und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen:
- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie
unbedingt Ihre Haustür ab.
- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie
daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes
Versteck.
- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über
den Notruf 110.
- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen
Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH
