POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Ampel geprallt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (30.10.2025) an der Hechinger Straße entstanden zirka 15.000 Euro Sachschaden. Ein 47-jähriger Mann wollte gegen 19:05 Uhr mit seinem Mercedes Benz von der Heilbrunnenstraße nach rechts in die Hechinger Straße einbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Ampelmasten zusammenstieß. Da der Verdacht besteht, dass der 47-Jährige alkoholisiert war, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Ampel wurde außer Betrieb genommen.

