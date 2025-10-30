Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Fahrer nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Donnerstag (30.10.2025) in der Solitudestraße ereignet hat. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher war gegen 00.20 Uhr mit seinem E-Scooter von der Stadtbahnhaltestelle Wolfbusch in Richtung der Straße Am Vogelherd unterwegs. Als der 16-Jährige die Solitudestraße an einer Fußgängerfurt überquerte, stieß er mit dem Opel eines 33-Jährigen zusammen, der in der Solitudestraße Richtung Schloss Solitude unterwegs war. Der 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus Auch der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.500 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell