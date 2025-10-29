POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Pedelec-Fahrerin nach Unfall gestorben
Stuttgart-Obertürkheim (ots)
Die 78 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die am 16.10.2025 auf einem Wirtschaftsweg an der Johannisbeerstraße gestürzt ist (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/q5h21) ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 78-Jährige starb in der Nacht zum Sonntag (26.10.2025) in einem Stuttgarter Krankenhaus. Ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragter Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln.
