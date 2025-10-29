PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Pedelec-Fahrerin nach Unfall gestorben

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Die 78 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die am 16.10.2025 auf einem Wirtschaftsweg an der Johannisbeerstraße gestürzt ist (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/q5h21) ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 78-Jährige starb in der Nacht zum Sonntag (26.10.2025) in einem Stuttgarter Krankenhaus. Ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragter Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

