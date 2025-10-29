Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tankstelleneinbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (28.10.2025) einen 54 Jahre Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit einem unbekannten mutmaßlichen Komplizen versucht zu haben, in eine Tankstelle an der Ulmer Straße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete die beiden Männer, wie sie gegen 02.45 Uhr maskiert das Tankstellengelände betraten und rief die Polizei. Als die alarmierten Beamten eintrafen, ergriffen die beiden Tatverdächtigen sofort die Flucht. Einer der Tatverdächtigen soll dabei mit einem Kleinkraftrad geflüchtet sein. Die Polizisten fahndeten intensiv nach den beiden Männern und entdeckten den 54-Jährigen in einem Gartengrundstück an der Nähterstraße, wo sie ihn festnahmen. Bei den Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten Einbruchsspuren fest. Der 54 Jahre alte Tatverdächtige mit kosovarischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Dienstags (28.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen zu seinem mutmaßlichen Komplizen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

