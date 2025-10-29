PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 31-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann hat sich am Dienstag (28.10.2025) bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Großmarktes an der Schlachthofstraße tödliche Verletzungen zugezogen. Der 31-Jährige war gegen 09.05 Uhr mit einem Stapler damit beschäftigt, zusammen mit einem weiteren Staplerfahrer Waren in ein Regal zu laden. Ersten Ermittlungen zufolge geriet er dabei zwischen die beiden Stapler und zog sich dadurch schwerste Verletzungen zu. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:40

    POL-S: Gegen Verkehrszeichen geprallt

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (29.10.2025) in der Steiermärker Straße hat sich eine 25 Jahre alte Opel-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 06.00 Uhr in der Steiermärker Straße in Richtung Feuerbacher Tunnel unterwegs, als sie auf Höhe der Leobener Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren