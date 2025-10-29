Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 31-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann hat sich am Dienstag (28.10.2025) bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Großmarktes an der Schlachthofstraße tödliche Verletzungen zugezogen. Der 31-Jährige war gegen 09.05 Uhr mit einem Stapler damit beschäftigt, zusammen mit einem weiteren Staplerfahrer Waren in ein Regal zu laden. Ersten Ermittlungen zufolge geriet er dabei zwischen die beiden Stapler und zog sich dadurch schwerste Verletzungen zu. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln.

