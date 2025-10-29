Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsch abgebogen und zwischen zwei Seat steckengeblieben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (28.10.2025) in der Stresemannstraße ereignet hat. Eine 72 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 18.10 Uhr in der Heilbronner Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Stresemannstraße abbiegen. Offenbar verwechselte sie hierbei die Spuren, weshalb sie in die Gegenspur, die aus vier Fahrstreifen besteht, abbog. Dort wird der VW zwischen dem Seat eines 61-Jährigen und dem Seat eines 53-Jährigen eingeklemmt, die gerade dabei waren, in die Kreuzung einzufahren. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

